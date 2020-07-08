В Украине будут публиковать данные об уплате налогов на земучастки

На публичной кадастровой карте можно будет узнать, кто, сколько и когда уплатил налогов с того или иного земельного участка.

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра намерена публиковать в кадастровой карте Украины информацию об уплате налогов с земельных участков.

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Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра со ссылкой на главу Романа Лещенко.

"Общество будет знать правду: кто, где, сколько и когда получил (земли - УНИАН), а также – какие налоги платятся с этой земли. Мы уже подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве с Государственной налоговой службой", – цитирует пресс-служба Лещенко.

По его словам, это соглашение предусматривает обмен информацией с Налоговой службой, так что каждый участок в кадастре будет иметь привязку к уплате налогов.

Лещенко подчеркнул, что в Украине отсутствует официальный реестр граждан, которые получили по 2 га земли в рамках государственной программы приватизации.

"В процессе так называемой бесплатной приватизации у нас сформировалась каста "избранных". Потому что есть люди, которые годами не могут получить гектара земли для возделывания, таких большинство. А есть те, которые на один и тот же паспорт в различных областях по пять раз получали землю в разных уголках нашей страны. Сейчас идет процесс создания такого реестра", – цитируется глава Геокадастра.

Отмечается, что через различные схемы в частную собственность были выведены прибрежные зоны, рекреационные зоны, земли Причерноморья и Приазовья, земли природно-заповедных фондов, начиная от Карпат и заканчивая Пущей-Водицей под Киевом.

После проведения инвентаризации земель Геокадастр намерен опубликовать данные с фамилиями собственников таких участков на публичной кадастровой карте, а также передать правоохранительным органам информацию о незаконном отчуждении таких земель.

Кроме того, Лещенко сообщил о намерении внести изменения в земельное законодательство, которые бы позволили правоохранительным и судебным органам по упрощенной процедуре возвращать землю, которая была украдена.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила в тестовом режиме обновленную версию публичной кадастровой карты. На ней, в частности, можно проверить земельные участки онлайн, ортофотопланы границ административно-территориальных образований, земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель. Также Госгеокадастр добавил на публичную карту объекты энергетического комплекса, данные о нефтяных и газовых скважинах и т.д., и постепенно добавляет новые слои.

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