В августе традиционно растет спрос на аренду квартир.

В августе стоимость аренды квартир в Киеве увеличится.

Как говорится в аналитике от bird, которая есть в распоряжении УНИАН, в августе традиционно растет спрос на аренду квартир из-за наплыва студентов, возвращения людей из отпусков, подготовке к школе, садику, смене места жительства ближе к учебному заведению и тому подобное, поэтому увеличивается и цена аренды.

Аналитики подсчитали, что в 2021 году спрос в августе, по сравнению с июлем, увеличился в среднем на 18%, в 2022 несмотря на войну – на 16%.

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Как следствие, по их подсчетам, медиана цены, то есть самая популярная стоимость, на аренду квартир в Киеве в августе 2021 года увеличилась на 6%, а в 2022 – на 10%.

"Нет сомнений, стоимость аренды пойдет вверх и в этом сезоне. Поэтому если вы планировали переезжать, возможно стоит это сделать уже сейчас, или ближе к концу осени", – уверяют эксперты.

Отмечается, что с середины мая стоимость аренды в Киеве по сравнению с прошлым годом стала больше, но она все еще не на довоенном уровне. А спрос в 2023 году, хоть и растет, но является самым маленьким за последние три года.

Сейчас, по данным bird, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 9 тыс. 500 грн, что на 14% меньше, чем в 2021 году, двухкомнатной – 14 тыс. грн (на 22% меньше), трехкомнатной – 24 тыс. грн (на 33% меньше).

Аренда жилья в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в середине июня стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 10 тысяч гривен, двухкомнатной – 14 тысяч гривен, трехкомнатной – 24 тысячи 900 гривен.

Самые высокие цены на аренду жилья сохраняются на западе Украины. Лидером по стоимости недвижимости остается Ужгород.

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