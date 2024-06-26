Обязательства по расходам должны стать частью пакета помощи Киеву на саммите НАТО.

Партнеры в НАТО рассматривают варианты долгосрочного финансирования помощи Киеву. Многие союзники в Альянсе уклоняются от принятия конкретных многолетних обязательств по расходам на помощь Украине.

Издание Bloomberg пишет, что в этом году партнеры смогут предоставить 40 миллиардов евро помощи, ведь только США превзойдут эту сумму, предоставив Украине дополнительный пакет помощи на 60 миллиардов долларов. Но политические и юридические препятствия в нескольких столицах означают, что правительствам, скорее всего, придется пересматривать цель каждый год, чтобы понять, следует ли увеличить или уменьшить обязательства в зависимости от ситуации на фронте.

Некоторые союзники опасаются формализовать обещание конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на прежнем уровне. В то же время другие опасаются публиковать точные цифры своих пожертвований, опасаясь, что это может раскрыть информацию об истинных масштабах их помощи.

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Многолетний план был предложен в конце мая и должен быть представлен президенту Владимиру Зеленскому на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в начале июля. Отказавшись от первоначальной идеи о выделении союзниками 100 миллиардов долларов в течение пяти лет, Столтенберг предложил ежегодные обязательства в размере 40 миллиардов евро.

Хотя многие детали еще предстоит согласовать, союзники, возможно, смогут заключить сделку, если 40 миллиардов евро на помощь Украине будут зачтены в счет существующего обязательства НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП. Однако это может привести к сокращению собственных оборонных расходов союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.

Обещание оказать помощь Украине станет ключевой частью более широкого пакета мер, направленных на то, чтобы подчеркнуть долгосрочную поддержку со стороны Альянса и подготовить почву для возможного вступления страны в НАТО.

Война в Украине - помощь от союзников

Страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине 50 миллиардов долларов. Средства будут передавать из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Кроме того, США выделяют 1,5 миллиарда долларов на помощь Украине, в частности, в энергетическом секторе и на гуманитарные нужды.

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