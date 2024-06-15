О выделении денег объявила вице-президент США Камала Харрис.

США выделяют 1,5 миллиарда долларов на помощь Украине, в частности, в энергетическом секторе и на гуманитарные нужды.

Как сообщает Белый дом, о выделении денег объявила вице-президент США Камала Харрис на саммите мира в Швейцарии.

В указанную сумму входят 500 млн долларов в виде нового финансирования энергетической помощи и перенаправление ранее объявленных 324 млн на аварийный ремонт энергоинфраструктуры и другие нужды.

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По словам Харрис, также будут предоставлены более 379 млн долларов гуманитарной помощи от государства и USAID для решения насущных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и общин, пострадавших от войны.

Госдеп в сотрудничестве с Конгрессом планирует также предоставить Украине дополнительные 300 млн долларов на поддержку гражданской безопасности. Речь идет о закупке спасательного оборудования для пограничников и правоохранителей.

"Эти средства поступают как часть большего пакета внешней помощи, инициированного президентом Байденом для поддержки народа Украины", - уточнили в Белом доме.

Всего с начала 2022 года США выделили более 3,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и почти 1,5 миллиарда долларов на восстановление энергетического сектора Украины.

Война в Украине - помощь от союзников

Как сообщал УНИАН, страны "Большой семерки" согласовали выделение Украине $50 млрд. Средства будут передавать из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Недавно в Пентагоне заявили, что США предоставят Украине перехватчики для противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерию с боеприпасами.

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