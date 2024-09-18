Отмечается, что Фонд должен был провести онлайн-переговоры с российскими коллегами в понедельник в рамках так называемого обзора по статье IV.

Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок запланированные консультации с Россией, которые должны были стать первыми с начала вторжения президента Владимира Путина в Украину. Решение принято на фоне критики со стороны стран Европейского союза.

Издание Bloomberg пишет, что представители фонда уведомили Россию и совет директоров МВФ о том, что миссия откладывается по "техническим" причинам, заявил Алексей Можин, исполнительный директор по России в кредитной организации.

Российские чиновники хорошо знают, что европейские государства выступают против возобновления сотрудничества между МВФ и Москвой, отметил Можин.

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МВФ должен был провести онлайн-переговоры с российскими коллегами в понедельник в рамках так называемого обзора по статье IV перед запланированным визитом в Москву для встречи с представителями правительства и центрального банка. Последний раз МВФ посещал Россию в 2019 году.

Визит миссии МВФ в Россию - главные новости

5 сентября стало известно,что Международный валютный фонд впервые после полномасштабного вторжения в Украину направит миссию в РФ.

Украина отреагировала на намерение МВФ возобновить сотрудничество с Россией. В МИД назвали абсурдом легитимацию российского режима со стороны Фонда.

Кроме того, несколько стран ЕС оспорили решение МВФ о взаимодействии с Россией, заявив, что оно рискует быть воспринято как легитимизация усилий Кремля по обходу санкций. Некоторые также предупреждали, что Россия будет использовать этот визит в качестве пропаганды, чтобы показать, что ее международная изоляция ослабевает.

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