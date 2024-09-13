Визитом в РФ Фонд дает понять, что отношения с Москвой нормализуются.

Предстоящая поездка миссии Международного валютного фонда (МФВ) в Россию будет использована Кремлем как пропаганда. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что группа проукраинских европейских чиновников в письме к руководителю МВФ отметила, что своим визитом в Россию Фонд дает понять, что отношения с Москвой нормализуются, несмотря на ее неспровоцированную агрессию против Украины.

"Визит, несомненно, будет использован в пропагандистских целях российским режимом", - заявили министры финансов Литвы, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии и Польши. Такой шаг создал бы значительные репутационные риски для МВФ", - предупредили они в письме. Видео дня

СМИ подчеркивает, что официальные лица МВФ собираются посетить Россию впервые после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Диалог начнется 16 сентября, а личные встречи, как ожидается, состоятся вскоре после этого.

"Хотя МВФ предложил провести встречу в другой стране, он в конце концов принял условие Кремля поехать в Россию. ... Противоречивая поездка может помешать проукраинским правительствам направлять свою помощь Киеву через МВФ", - говорится в статье.

Визит миссии МВФ в Россию: что известно:

Международный валютный фонд впервые после полномасштабного вторжения в Украину направит миссию в РФ. Впоследствии ожидается визит делегации в Москву, где состоятся встречи с российскими официальными лицами.

Впоследствии Украина отреагировала на намерение МВФ возобновить сотрудничество с Россией. В МИД назвали абсурдом легитимацию российского режима со стороны МВФ.

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