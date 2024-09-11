Отмечается, что Фонд призвал Киев "соблюдать финансовые ограничения и цели по обеспечению приемлемого уровня долга" в бюджете на 2025 год

Международный валютный фонд заявил, что достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении финансовой помощи в размере около 1,1 миллиарда долларов.

Издание Reuters пишет, что соглашение последовало за "трудными" переговорами и подлежит утверждению исполнительным советом МВФ, что должно состояться в "ближайшие недели".

МВФ является ключевым международным кредитором Киева, и его четырехлетняя программа в размере 15,6 миллиарда долларов является важной частью более крупного пакета глобальной экономической поддержки Украины, которая готовится к третьей зиме, пытаясь противостоять полномасштабному вторжению России.

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"Война России против Украины продолжает оказывать разрушительное воздействие на страну и ее народ", - говорится в заявлении Гэвина Грея, возглавлявшего миссию МВФ по мониторингу в Киеве. "Умелое формирование политики, способность домохозяйств и компаний к адаптации, а также надежное внешнее финансирование помогли поддержать макроэкономическую и финансовую стабильность".

МВФ, однако, заявил, что риски для Украины "остаются исключительно высокими": ожидается замедление экономического роста, в том числе из-за влияния войны на рынок труда и продолжающихся атак России на энергетическую инфраструктуру.

Киев тратит около 60% всего бюджета на финансирование армии и в значительной степени полагается на финансовую поддержку западных партнеров для выплаты пенсий и зарплат работникам государственного сектора, а также финансирования социальных и гуманитарных расходов.

По данным министерства финансов, с начала войны Украина получила от своих западных партнеров финансовую помощь в размере около 98 миллиардов долларов.

МВФ призвал Киев "соблюдать финансовые ограничения и цели по обеспечению приемлемого уровня долга" в бюджете на 2025 год и искать способы увеличения внутренних доходов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 миллиарда долларов.

"Все количественные критерии и структурные маяки к концу июня были выполнены. Эти договоренности демонстрируют, что Украина продолжает важные реформы и международные партнеры поддерживают нас на этом пути. Ожидаем утверждение этого соглашения Исполнительным советом МВФ. После этого Украина получит 1,1 млрд. долларов", - говорится в сообщении.

При этом он напомнил, что это была первая миссия МВФ, полноценно работавшая в Киеве во время полномасштабного вторжения.

"Средства партнеров помогают нашему Правительству финансировать все не военные расходы бюджета. Это позволяет направлять наши внутренние ресурсы на обороноспособность страны", - подытожил Шмыгаль.

Повышение налогов в Украине – последние новости

3 сентября парламент Украины не смог принять закон, который бы увеличил "военный сбор" на доходы физических лиц и расширил бы его на частных лиц, занимающихся бизнесом, что отражает непопулярность таких шагов среди граждан, переживающих мобилизацию, обеспокоенных коррупцией, регулярными отключениями света из-за ударов РФ и повышением цен на электроэнергию.

Позже издание Bloomberg сообщило, что МВФ намерен подтолкнуть Украину к ускоренной девальвации гривны, снижению процентных ставок и усилению работы по повышению налогов, чтобы закрыть дыру в бюджете.

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