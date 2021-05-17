Федоров сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн украинцев получили доступ к мобильному интернету 4G.

Около 10 млн украинцев пользуются цифровыми продуктами «Дія», в частности мобильным приложением и порталом электронных услуг «Дія».

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на презентации электронных услуг Diia Summit.

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«На сегодняшний день продуктами Минцифры более чем за год пользуются 10 млн пользователей», - сказал он.

Присутствовавший на презентации первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб заявил, что уже более 5 млн украинцев пользуются обновленной версией приложения «Дія».

Также вице-премьер сообщил о том, что в рамках проекта получения госсубвенции на подключение сел к фиксированному интернету Минцифры уже получило 762 заявки от громад.

«Нам уже удалось получить 762 заявки от громад на покрытие интернетом. И это больше 3 тыс. населенных пунктов», - сказал он.

Кроме этого, Федоров сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн украинцев получили доступ к мобильному интернету 4G.

«Дія 2.0»: что необходимо знать

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія 2.0».

Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, студенческим билетам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии. Также мобильное приложение отображает жизненное пространство регистрации проживания в соответствии с паспортом или свидетельством о рождении.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец