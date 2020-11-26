В Ассоциации звероводов подчеркивают, что Украина может увеличить долю на мировом рынке меха до 10% с нынешнего 1%.

Уничтожение норок в Дании из-за выявленной у животных мутации коронавируса может усилить экспорт меха из Украины.

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Об этом говорится в сообщении Ассоциации звероводов Украины.

Согласно сообщению, в Дании вирусом от норок с июня заразились около 214 человек. Для предотвращения распространения нового штамма коронавируса местные власти приняли решение уничтожить всех норок в стране. При этом Дания является мировым лидером в норковой отрасли и занимает примерно 40% мирового рынка меха.

"Сейчас на мировом рынке меха будет очень большое перераспределение. На данный момент продукция украинских норковых ферм в структуре мирового рынка занимает 1%. В новых обстоятельствах мы можем занять до 10%, и это очень хорошая возможность для Украины", - приводятся в сообщении слова главы Ассоциации звероводов Владимира Федины.

В ассоциации подчеркивают, что ввиду сложившейся ситуации ряд стран уже сообщили о своем желании наращивать производство норок, увеличивать объемы и занимать новые рынки.

"Никто не желал вышеупомянутого датским коллегам, но поскольку сложилась такая ситуация - ею нужно воспользоваться Украине", - подчеркнул Федина.

Что этому предшествовало

Датское правительство 4 ноября приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса.

Известно, что коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании.

По данным Ассоциации звероводов Украины, в Украине действуют 10 норковых ферм.

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Автор: Анна Нагорная