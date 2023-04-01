На марке фоне изображены два моряка со спасательными кругами.

"Укрпочта" выпустила специальную марку по случаю 50-летия одесской Юморины.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония погашения марки состоялась сегодня в артгалерее Летнего театра Городского сада.

На марке на синем фоне изображены два моряка со спасательными кругами. Первый-символ, который был придуман изначально. Это фигурка в тельняшке, на спасательном круге которой надпись: "Первое апреля". Второй моряк - с седой бородой, на сине-желтом круге, который он держит в руках, написано: "Юморина". На "старшем" моряке - сине-желтая одежда.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии города, первую марку получил один из основателей Юморины - Леонид Сущенко. Также марки будут отправлены другим учредителям праздника - Игорю Кнеллеру и Олегу Сташкевичу.

Эту юбилейную марку выпустила "Укрпочта" к 50-летию одесской Юморины, которое отмечается в этом году.

Как отметил заместитель Одесского городского головы Олег Брындак, этот юбилей приходится на время, когда Украина борется за свою свободу и независимость и дает жесткий отпор российским оккупантам.

"Верю, что следующая Юморина будет проходить в мирной и счастливой Одессе. А перед этим нас ждет главный праздник - День Победы", - сказал он.

Марки во время войны

13 октября 2022 года "Укрпочта" заявила о том, что выпустит новые марки ко Дню защитников и защитниц Украины. Выпуск марок благотворительный: часть собранных средств будет направлена на помощь Вооруженным силам Украины.

9 декабря 2022 года глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил о выпуске новой марки "Херсон - это Украина".

24 февраля 2023 года "Укрпочта" выпустила марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине полномасштабной войны России против Украины.

24 марта 2023 года генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

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