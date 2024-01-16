Украинским и международным компаниям необходимо объединить усилия, чтобы восстановить экономику Украины. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом говорится в материале Associated Press, который освещает ключевые события WEF2024.
"Настало время нам, украинским компаниям и международным компаниям, отстроить экономику Украины. Мы должны полагаться на себя, чтобы построить будущее для Украины", – сказал Тимченко.
Как сообщалось, сегодня во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский призвал страны присоединиться к поддержке Украины. Зеленский подчеркнул, что мировое сообщество нужно в Украине – строить, реконструировать, восстанавливать жизнь.
"Каждый из вас может быть еще более успешным вместе с Украиной", – сказал он.
Напомним, 15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе, на котором собрались политические лидеры из более 100 стран, а также бизнесмены и общественные деятели.