Такое заявление прозвучало в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Украинским и международным компаниям необходимо объединить усилия, чтобы восстановить экономику Украины. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом говорится в материале Associated Press, который освещает ключевые события WEF2024.

"Настало время нам, украинским компаниям и международным компаниям, отстроить экономику Украины. Мы должны полагаться на себя, чтобы построить будущее для Украины", – сказал Тимченко.

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Как сообщалось, сегодня во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский призвал страны присоединиться к поддержке Украины. Зеленский подчеркнул, что мировое сообщество нужно в Украине – строить, реконструировать, восстанавливать жизнь.

"Каждый из вас может быть еще более успешным вместе с Украиной", – сказал он.

Напомним, 15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе, на котором собрались политические лидеры из более 100 стран, а также бизнесмены и общественные деятели.