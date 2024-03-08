Супрун отмечает, что своими действиями эти активисты только усиливали российскую пропаганду, которая велась в западных странах в течение многих лет и закладывала недоверие к украинцам.

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун считает, что активисты-антикоррупционеры усиливали недоверие западных стран к Украине, и сегодня это мешает получать вооружение, чтобы противостоять России.

Об этом Супрун рассказала в интервью журналистке Юлии Бориско. Она напомнила, как до войны разные общественные деятели ездили в западные страны и США, где рассказывали о коррупции в Украине. Благодаря этому, они получали гранты на свою деятельность.

Наши организации ездили туда (в Вашингтон) и говорили: все коррумпированы в Украине, нужно все менять, всё - коррупция", - напоминает Супрун.

В частности, наиболее активными представителями так называемого "третьего сектора", которые ездили в США и получали гранты, были Виталий Шабунин и возглавляемый им Центр противодействия коррупции, а также другие организации. Кроме грантов, они получали возможность влиять на формирование антикоррупционных органов - НАБУ, САП, ВАКС.

Супрун отмечает, что своими действиями эти активисты только усиливали российскую пропаганду, которая велась в западных странах в течение многих лет и закладывала недоверие к украинцам.

Так что в конце концов такая "деятельность" наших антикоррупционеров, по мнению эксминистра, сыграла против Украины, когда началась война и пришлось просить у партнеров оружие и боеприпасы.

"Тогда полномасштабка начинается, те же люди едут в Вашингтон и говорят: давайте нам всё. Им говорят, но подождите - вы самая коррумпированная страна, вы сами нам говорили не доверять вашим чиновникам, а теперь вы хотите, чтобы мы им доверяли?" - говорит Супрун.

Также она напомнила, что "в американских мозговых центрах полно людей, которые закончили советские или российские студии", которые инфильтрированы в западный мир и продвигают российскую идеологию.

Супрун убеждена, что партнеры не дают Украине оружие по двум причинам: из-за влияния России и действия самих украинских активистов до войны.