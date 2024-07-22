Число официально трудоустроенных украинцев уменьшилось до 9 млн человек с 11,5 млн в 2021 году.

Из-за войны, выезда украинцев за границу и внутренней миграции в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица.

Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная во время встречи руководства Минэкономики с представителями миссии МВФ в Украине, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.

"По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - отметила она.

Видео дня

По ее словам, сейчас завершается работа над проектом модернизации трудового законодательства. Его принятие будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.

Также во время разговора представителям миссии подробно рассказали о проектах, которые являются составляющими экономической политики "Сделано в Украине". Политика призвана стимулировать развитие производства в Украине, увеличить долю промышленности в ВВП страны. В то же время она в комплексе будет способствовать решению и других задач, которые стоят перед государством. В частности, возвращению украинцев, выехавших за границу.

"Когда украинцы начинают размышлять о возвращении, они задают себе вопрос. А где я буду жить? А где я буду работать? Проекты в рамках "Сделано в Украине", такие как еОселя, грантовые программы на открытие бизнеса, микрогранты, программы поддержки производства, которые способствуют созданию рабочих мест, дают ответы на эти вопросы", - сказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Демографическая ситуация в Украине - последние новости

К 2025 году в Украине может остаться всего 25 миллионов человек. По оценкам Института демографии, на подконтрольной Украине территории проживает 31 миллион человек, 4,9 миллиона выехали за границу, около 5 миллионов проживают на временно оккупированных территориях.

Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 миллиона человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 миллиона человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 миллиона человек.

Вас также могут заинтересовать новости: