Из-за войны, выезда украинцев за границу и внутренней миграции в государстве существует кадровый дефицит и структурная безработица.
Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная во время встречи руководства Минэкономики с представителями миссии МВФ в Украине, если в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, то в 2023 году эта цифра уменьшилась до 9 миллионов официально трудоустроенных.
"По предварительным расчетам, для того, чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП до 2030 года на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно", - отметила она.
По ее словам, сейчас завершается работа над проектом модернизации трудового законодательства. Его принятие будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.
Также во время разговора представителям миссии подробно рассказали о проектах, которые являются составляющими экономической политики "Сделано в Украине". Политика призвана стимулировать развитие производства в Украине, увеличить долю промышленности в ВВП страны. В то же время она в комплексе будет способствовать решению и других задач, которые стоят перед государством. В частности, возвращению украинцев, выехавших за границу.
"Когда украинцы начинают размышлять о возвращении, они задают себе вопрос. А где я буду жить? А где я буду работать? Проекты в рамках "Сделано в Украине", такие как еОселя, грантовые программы на открытие бизнеса, микрогранты, программы поддержки производства, которые способствуют созданию рабочих мест, дают ответы на эти вопросы", - сказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.
Демографическая ситуация в Украине - последние новости
К 2025 году в Украине может остаться всего 25 миллионов человек. По оценкам Института демографии, на подконтрольной Украине территории проживает 31 миллион человек, 4,9 миллиона выехали за границу, около 5 миллионов проживают на временно оккупированных территориях.
Согласно прогнозу Международной организации труда (МОТ), в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 миллиона человек. По прогнозу Минэкономики, этот показатель будет меньше - 4,5 миллиона человек. При том, что сегодня официально трудоустроенными являются примерно 10,5 миллиона человек.