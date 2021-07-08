По мнению єксперта, цены на жилье могут взлететь более чем в два раза.

В Украине может произойти стремительное подорожание жилья и цены на квартиры вырастут в 2 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на пресс-конференции в Киеве.

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По мнению эксперта жилье подорожает после принятия скандального “ресурного” законопроекта (№5600), которым, в частности, предполагается отмена льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) на операции по продаже жилья на вторичном рынке.

“Если этот законопроект примут во втором чтении и его подпишет президент, то, я думаю, как минимум в 2 раза может подняться стоимость жилья”, - заявил он.

По его словам, другими последствиями принятия закона станет сокращение количества жилья, которое вводится в эксплуатацию, а также сокращение налоговых поступлений в госбюджет.

Основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов подчеркнул, что отрасль значительно сократится после этих нововведений.

"Отрасль однозначно сожмется. Я считаю, что многие компании, особенно маленькие, не выдержат конкуренции. Квартиры будет покупать гораздо меньшее количество людей", - сказал он.

Влияние налогов на стоимость жилья

Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

Ипотека под обещанные 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

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Автор: Павел Степанец