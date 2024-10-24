Если для украинских экспортеров будут применять механизмы углеродной пошлины СВАМ, Украина будет терять миллиарды.

Если для украинских экспортеров будут применять механизмы углеродной пошлины СВАМ, которые уже работают в ЕС в тестовом режиме, Украина будет терять миллиарды. Поэтому властям нужно провести переговоры с ЕС об отсрочке введения из-за войны в Украине. Об этом говорили на круглом столе "Как СВАМ ослабит экономику Украины".

Как сообщил главный аналитик GMK Center Андрей Глущенко, расходы на СВАМ будут расти для украинской экономики ежегодно, и могут ее значительно ослабить. Так, потери экономики от дополнительного налога в первый год действия составят $202 млн, а в 2030 г. вырастут до $1,44 млрд.

Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко отметил, что власти Украины должны провести переговоры с ЕС по применению ст. 30.7 регламента CBAM: он предусматривает, что "Еврокомиссия может изменить подход к применению CBAM для стран, которые столкнулись с непредсказуемой, исключительной и неспровоцированной ситуацией, имеющей разрушительные последствия для экономической и промышленной инфраструктуры".

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"У нас три года война", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь директор проектов по устойчивому развитию "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) Ольга Семкив отметила, что сейчас нет возможности уделять должное внимание декарбозиционному направлению, а также нет экспертизы для составления соответствующих отчетов в рамках СВАМ.

"Мы ожидаем отсрочки обязательств по СВАМ, и все металлургические компании считают, что для этого есть основания - этот пункт должен быть применен из-за ситуации в Украине. Мы очень хотим, чтобы диалог между ЕС и Украиной по имплементации законодательства продолжался", - подчеркнула Семкив.

Представитель парламентского подкомитета по промполитике Комитета по экономическому развитию Муса Магомедов в свою очередь отметил, что Украине нужно в диалоге с ЕС проявлять инициативу по отсрочке обязательств по СВАМ, поскольку страна находится в состоянии войны.

В свою очередь заместитель директора Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Светлана Михайловская отметила: по мнению некоторых экспертов, сейчас СВАМ не добавляет пользы окружающей среде, а является вариантом влияния на торговлю.

Как сообщалось, согласно исследованию GMK Center, украинские экспортеры продукции в страны ЕС в рамках стратегии Green Deal и, в частности, CBAM - дополнительного налога для товаров с высоким уровнем карбонизации при производстве, который вступает в силу с 2026 года, понесут значительные расходы. Если в первый год полного внедрения CBAM Украина потеряет $202 млн экспорта, то в 2030 году этот показатель вырастет до $1,440 млрд в год, больше всего пострадает ГМК. Из-за CBAM Украина может после 2030 года прекратить экспорт такой продукции, как цемент, удобрения, чугун, квадратная заготовка, сортовой прокат, констатируется в исследовании.