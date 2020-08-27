Капитализация Tesla выросла в два раза и превысила ВВП Израиля

Рыночная стоимость американского производителя электрокаров Tesla превысила $400 миллиардов.

Капитализация Tesla за последние два месяца выросла с $200 млрд до $400 млрд, обогнав Johnson & Johnson.

Об этом сообщает Barron’s.

Читайте такжеС начала года состояние Маска выросло почти в 4 раза

Рыночная стоимость американского производителя электрокаров Tesla превысила $400 млрд.

Как отмечает издание, около двух месяцев назад она составляла вдвое меньшие $200 млрд. Отметка в $100 млрд была впервые преодолена в январе этого года.

На данный момент Tesla остается самой дорогой автомобильной компанией мира. По состоянию на 26 августа, автопроизводитель обогнал по капитализации Johnson & Johnson.

Отмечается, что на данный момент в фондовом индексе S&P 500 всего семь компаний обходят по капитализации Tesla. Среди лидеров — Visa Inc. ($447 млрд) и Apple Inc. ($2,16 трлн).

Кроме того, нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля, Ирландии и Гонконга, отметили в Barron’s. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM.

ВВП Израиля

Как уточняет Take-profit.org, объем ВВП Израиля в 2019 году составил $395 млрд. В 2020 году объем ВВП упал на 7,8%.

Увеличение капитала

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Маск поднялся в рейтинге самых богатых людей мира с пятого на четвертое место.

По состоянию на 27 августа 2020 года состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло в 3,7 раза с начала нынешнего года, достигнув рекордных 101 миллиарда долларов.

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Автор: Елена Коваленко