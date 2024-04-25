Судебные процессы вокруг терминала продолжаются 1,5 года - в Украине и за рубежом.

Западный апелляционный хозяйственный суд (Львов) постановил принудительно сменить руководителя предприятия "Олимпекс Купе Интернейшнл" Виталия Марченко по требованию распорядителя имущества арбитражного управляющего. Соответствующее решение суд принял 4 апреля, отмечает Forbes.

Инициатором смены руководителя компании, которая оперирует крупным зерновым терминалом в Одессе, был арбитражный управляющий, распорядитель имущества предприятия "Олимпекс Купе Интернейшнл".

Арбитражный управляющий был назначен распорядителем имущества "Олимпекс Купе Интернейшнл" судом в феврале 2023 года по представлению кредитора - компании Madison Pacific, которая представляет интересы американского кредитора Argentem Creek. Еще одним американским кредитором в деле о банкротстве "Олимпекс Купе Интернейшнл" является Innovatus Structured Trade Finance. Компания "Олимпекс" бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко (владение происходит через субхолдинговую компанию в ОАЭ и холдинговую компанию на Кипре) задолжала кредиторам $150 млн.

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В конце 2022 года Argentem Creek и Innovatus заявили, что Группа GNT сознательно не обслуживает долг, воспользовавшись фактором полномасштабной войны и пытаются вывести имущество из поля досягаемости американских кредиторов.

"В феврале 2023 года суд первой инстанции открыл дело о банкротстве "Олимпекс Купе Интернейшнл" и признал требования Madison Pacific к ней на 15,1 млн грн. С тех пор руководитель компании-должника Марченко затягивал процедуру в то время как само предприятие теряло активы", говорится в постановлении суда, сообщает Forbes.

В документе отмечается, что в течение 2023 года стоимость основных средств компании, при руководстве Марченко, снизилась на 400,8 млн грн.

"Руководителем должника совершались активные действия по отчуждению активов по сомнительным сделкам или погашению требований конкурсных кредиторов в нарушение моратория на удовлетворение таких требований", - говорится в судебном постановлении.

Арбитражный управляющий и его представители сейчас должны провести полную инвентаризацию активов "Олимпекс Купе Интернейшнл", которая до этого фактически блокировалась менеджментом, подконтрольным Науменко и Грозе.

Напомним, что 8 февраля Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил всемирный арест активов совладельцев терминала "Олимпекс" Грозы и Науменко на $118 млн. Решение было вынесено по иску компании Madison Pacific, которая представляет американские фонды Argentem Creek и Innovatus.