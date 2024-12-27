С нового года станет доступна субсидия на аренду жилья для внутренне-перемещенных лиц.

С января 2025 года некоторым категориям переселенцев государство сможет частично или полностью покрывать оплату аренды их жилья. Рассказываем, кто имеет право на компенсацию за аренду жилья, а также где и как ее оформлять.

Кто имеет право на субсидию на жилье среди ВПЛ

Новый вид субсидии для переселенцев предусматривает частичную или полную оплату за аренду жилья (субсидия для ВПЛ на аренду жилья). Уже с середины января 2025 года можно обращаться за такой помощью, но доступна она будет не для всех. Субсидию смогут оформить украинцы из числа ВПЛ, которые сейчас проживают в таких областях - Луганская, Донецкая, Херсонская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская. Еще одно условие для получения помощи: плата за арендованное жилье должна быть больше, чем 30% общего (суммарного) дохода человека или семьи.

Чтобы оформить субсидию на аренду следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ):

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подать заявление;

предоставить договор аренды* жилья (возможно, и другие данные, которые будут необходимы работникам ПФУ);

в течение 10 рабочих дней получить решение по субсидии.

*Типовой договор аренды можно найти в отделении ПФУ или же на сайте Минсоцполитики.

Если говорить о том, какие есть субсидии на квартиру для ВПЛ еще, то сейчас переселенцы могут также оформить субсидию на коммуналку. Для этого также следует подать заявление - в отделение ПФУ, ЦНАП, на портале ПФУ или через "Дія".

Субсидия на коммуналку никоим образом не влияет на получение субсидии на аренду жилья - их можно будет получать одновременно.

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