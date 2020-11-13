Однако инвесторы восприняли результаты Disney положительно, и акции компании после публикации отчетности выросли на 6%.

Компания Disney опубликовала отчетность за четвертый квартал и за весь финансовый 2020 год в целом, закончившийся в начале октября. В четвертом квартале выручка Disney снизилась на 23%, до $14,7 млрд, чистый убыток составил $710 млн против прибыли $777 млн годом ранее.

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Компания заканчивает с убытком уже второй квартал подряд, при том что до этого квартальных убытков у Disney не было с 2001 года. За год выручка компании снизилась на 6%, до $65,4 млрд, а чистый убыток составил $2,8 млрд при чистой прибыли $10,4 млрд в 2019 году.

Однако инвесторы восприняли результаты Disney положительно, и акции компании после публикации отчетности выросли на 6%. Это связано, во-первых, с тем, что результаты оказались несколько лучше ожиданий — так, аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что выручка за квартал составит лишь $14,2 млрд, а убыток в пересчете на акцию составит 71 цент, в итоге же он составил 20 центов на акцию. Во-вторых, хорошие результаты продемонстрировал запущенный в прошлом году стриминговый сервис Disney+: число подписчиков выросло с 60 млн в августе до 73,7 млн на начало октября, а убыток подразделения за квартал составил лишь $580 млн при прогнозах аналитиков более $1 млрд, передает kommersant.

Убыток подразделения, специализирующегося на парках развлечений и потребительских продуктах, за квартал составил $1,1 млрд. Операционная прибыль киностудии Disney снизилась на 61%, до $419 млн, из-за того, что премьеры многих фильмов были перенесены на следующий год.

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Автор: УНИАН