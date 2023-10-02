Французская "Леруа Мерлен", японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в России.

По итогам 2022 года список иностранных компаний, продолжающих работать на территории России обновился почти наполовину.

Французская "Леруа Мерлен", японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в России. 22 компании приостановили или закрыли бизнес в РФ. США сохранили самое большое представительство в рейтинге.

Лидеры рейтинга 50 крупнейших иностранных компаний в РФ по выручке:

"Леруа Мерлен" — 529,7 млрд руб. (Франция, DIY-ритейлер);

JT Group — 432,6 млрд руб. (Япония, табачная промышленность);

Philip Morris International — 399,9 млрд руб. (США, табачная промышленность);

PepsiCo — 303,7 млрд руб. (США, пищевая промышленность);

Elo Group ("Ашан", "Атак") — 292,6 млрд руб. (Франция, торговля);

VEON ("Вымпелком") — 286,4 млрд руб. (Нидерланды, телекоммуникации);

Metro AG — 223,6 млрд руб. (Германия, торговля);

Mars — 201,4 млрд руб. (США, пищевая промышленность);

Nestle — 195 млрд руб. (Швейцария, пищевая промышленность);

Chery Automobile — 147,5 млрд руб. (Китай, автомобили).

Ритейлер "Леруа Мерлен" в прошлом рейтинге занимал второе место, уступая Volkswagen Group. Немецкая компания покинула российский рынок, французская — планирует это сделать. "Леруа Мерлен" впервые не раскрывала свою финансовую отчетность, для рейтинга использовалась оценка агентства INFOLine.

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Из рейтинга выбыли ушедшие с российского рынка Renault, Apple, Toyota Motor, Samsung Electronics.

Лидерство — у США (представительство сократилось с десяти до восьми компаний) и Китая (представительство выросло с одной до шести компаний). По пять компаний в рейтинге — из Турции, Франции и Германии. В списке впервые появились компании из Таиланда (CP Foods — 44-е место), Казахстана (Polymetal International — 13-е) и Белоруссии ("Торговый дом БелАЗ" — 38-е, Santa — 39-е).

Ушедшие компании в списке заменил бизнес из Китая, Турции и Белоруссии. Однако большинство компаний в рейтинге — фирмы из недружественных стран Запада.

Уход иностранных компаний из России

В апреле 2023 года президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, позволяющий России брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из "недружественных" государств, в том числе США и их союзников.

В мае 2023 года сообщалось о том, что в ЕС придумали, как помочь европейским компаниям уйти с российского рынка. ЕС разрешил финансовые переводы россиянам из черного списка, если эти средства необходимы для закрытия сделок.

По состоянию на 18 сентября в России продолжали работать 1410 иностранных компаний.

22 сентября 2023 года Еврокомиссия озвучила, сколько иностранных компаний не вышли из РФ. Сообщалось, что около 40% международных компаний уже решили покинуть РФ или находятся в процесс выхода.

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