Европейские дипломаты до июля не намерены менять санкционное законодательство.

Европейский Союз не планирует ослаблять антироссийские санкции по требованию Кремля или разрешать подключение банков РФ к SWIFT. Об этом сообщили европейские дипломаты в комментарии Euractiv.

По данным издания, хотя администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, захочет отменить санкции против РФ, чтобы закрепить потенциальную сделку о прекращении огня в Украине, реализация этого вопроса будет напрямую зависеть от ЕС.

"Завершение непровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины и вывод всех российских войск со всей территории Украины будет одной из главных предпосылок для пересмотра или отмены санкций", - пояснил представитель Еврокомиссии.

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Журналисты отметили, что Россия посредством переговоров о "зерновом соглашении" пытается прощупать, может ли она повлиять на санкционный режим ЕС. Также в Киеве и европейских странах нарастают опасения, что Москва попытается разделить позиции США и Евросоюза относительно санкционной политики.

"SWIFT не может подключить российские банки к сети, если ЕС не изменит свое санкционное законодательство", - рассказал старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Ян Клюге.

В издании добавили, что экономические санкции ЕС против России должны быть продлены до 31 июля. По словам европейских дипломатов, отмена санкционного режима до достижения полного прекращения огня и вывода войск из Украины по-прежнему невозможна.

"До пересмотра санкций в июле ничего не изменится. Россия не изменилась, и ее цели тоже, потому мы не работаем над тем, чтобы что-либо менять", - сообщил европейский дипломат.

Возможность смягчения санкций против России

Как писал УНИАН, Россия выдвинула ряд требований на переговорах с США в Саудовской Аравии, среди которых было снятие санкций с Россельхозбанка и компаний-производителей и экспортеров удобрений. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает одно из условий РФ.

Министр финансов США Скот Бессент заявил, что США готовы рассмотреть переподключение России к системе SWIFT. Однако он пояснил, что это будет напрямую зависеть от действий Кремля.

В то же время в ЕС назвали условие для снятия санкций с РФ. По словам представителя Европейской комиссии, это будет напрямую зависеть от вывода российских войск из Украины.

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