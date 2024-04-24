Москва продолжает зарабатывать вопреки санкциям.

Доходы России от продажи нефти и газа в апреле почти удвоятся по сравнению с предыдущим годом и составят 14 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря росту цен.

Издание Reuters пишет, что нынешняя ситуация лишь подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются западные страны, стремящиеся ограничить доходы Кремля и подавить его военную мощь.

Прогнозируемый апрельский скачок нефтяных доходов России в процентном выражении больше, чем 30% рост, ожидаемый за весь 2024 год. Прогнозируемая выручка России от продажи нефти и газа в апреле составит 1,292 триллиона рублей или 14 миллиардов долларов, что на 648 миллиардов рублей больше, чем в апреле 2023 года, и немного меньше, чем 1,308 триллиона рублей в марте 2024 года.

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Доходы от продажи нефти и газа имеют решающее значение для экономики России, ориентированной на сырьевые товары, и для финансирования войны против Украины.

Дефицит российского бюджета за первые три месяца этого года сократился до 607 миллиардов рублей, или 0,3 % валового внутреннего продукта (ВВП), чему способствовало восстановление доходов от продажи энергоносителей.

В целом на 2024 год правительство заложило в бюджет 11,5 триллиона рублей доходов от продажи нефти и газа, что на 30% больше, чем в 2023 году, и обращает вспять 24% падение в том году из-за снижения цен на нефть и экспорта газа.

Санкции против России - есть ли эффект

В Фонде Карнеги считают, что экономика России может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать. Российская экономика все еще сильна, несмотря на рост военных расходов и западные торговые ограничения.

Только российский Сбербанк должен выплатить 752 миллиарда рублей, а это 8 миллиардов долларов, в виде дивидендов, половина их кототрых поступит непосредственно в российский бюджет.

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