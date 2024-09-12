Отмечается, что российское правительство разрабатывает ответные меры.

Владимир Путин нашел способ ответить на западные санкции. Кремль угрожает ограничить экспорт стратегически важных металлов как уран, титан и никель.

Издание Forbes пишет, что Путин поручил правительству готовить ограничения на экспорт востребованных в мире цветных металлов – урана, титана и никеля.

"В общем если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать – я не говорю, что завтра нужно это сделать, – подумать и над определенными ограничениями поставки на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других", – заявил Путин.

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По его словам, к другим товарам также относятся природный газ, золото и алмазы.

"Россия является лидером по запасам ряда стратегических видов сырья – по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту – почти 23%, по алмазам – почти 55%", – подчеркнул российский диктатор.

Санкции против российских металлов - главные новости

19 мая 2023 года стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о запрете поставок российских алмазов в Британию. Санкции также будут распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также на замораживание экспортного рынка алмазов стоимостью 4 млрд долларов.

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