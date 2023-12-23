По словам советника руководителя Офиса президента, необходимо полностью лишить страну-агрессора возможностей для финансирования войны против Украины.

Цивилизованный мир должен "полностью и реально" лишить Российскую Федерацию финансовых возможностей для финансирования войны в Украине. Об этом в соцсети Х заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, для этого необходимо провести анализ эффективности санкций и анализ путей их обхода, а также ввести программу жесткого противодействия этому.

Также, по мнению Подоляка, нужно разработать специальный правовой статус для страны-агрессора, который откроет путь к энергичному решению "вторичных" санкций для частных компаний, позволяя России обходить важные отраслевые ограничения.

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Кроме того, продолжает замглавы ОП, необходимо ввести строгие ограничения для компаний в европейских и американских юрисдикциях, которые работают на потребительском рынке России и являются основными налогоплательщиками в российский бюджет. Ведь более 40% российского бюджета - это разрешенные ассигнования на закупку военной техники и мобилизацию.

При этом Подоляк предлагает ввести обязательную конфискацию замороженных российских активов в полном объеме, что "резко улучшит ситуацию с финансированием программ поддержки Украины и ускорит инвестиции в совместные военные производства".

"Главное: нужно заставить Россию заплатить за войну как можно больше "здесь и сейчас", одновременно уменьшив ее возможности покупать военные товары и товары двойного назначения на мировом рынке с коррупционной надбавкой", - резюмировал Подоляк.

Санкции против России - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые санкции против россиян. Под ограничения попали полсотни физических лиц и более 130 компаний.

Ранее УНИАН сообщал, что накануне США ударили по иностранным банкам, помогающим российскому ВПК. Ужесточение санкций гарантирует, что банки не будут использовать финансовую систему США для обхода ограничений.

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