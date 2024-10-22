Украинские металлурги настаивают на усилении санкций против РФ.

Европейский союз (ЕС) по итогам января-августа 2024 года импортировал 3,9 млн т металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт соответствующей продукции достигли €1,87 млрд. Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Eurostat. Таким образом, до конца года Россия заработает на экспорте металла в ЕС минимум 3 миллиарда евро.

Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты: за 8 месяцев в ЕС направили 2,14 млн т слябов и заготовки. Расходы на соответствующий импорт составили €1,1 млрд. Крупнейшими потребителями полуфабрикатов из РФ являются Бельгия, Италия, Дания и Чехия.

Большие объемы импорта приходятся и на чугун – 949,07 тыс. т, на €388,03 млн. Основные объемы направлены в Италию и Латвию – 114,6 тыс. т (+78,4% г./г.).

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Поставки ферросплавов российского производства на рынок Евросоюза за январь-август 2024-го выросли на 114,9%. Расходы на импорт составили €118,98 млн (+43,9% г./г.). Более 80% поставок пришлось на Нидерланды – 51,48 тыс. т (+152,5% г./г.).

"Евросоюз продолжает импортировать значительные объемы металлопродукции из РФ. Такая тенденция предсказуема, поскольку российские производители предлагают продукцию со значительными скидками. Кроме того, санкционные пакеты долгое время не включали, или и в дальнейшем не включают полный запрет на такой импорт. В случае со слябами Еврокомиссия решила ослабить ограничения и позволить продолжать импорт из России. Существует риск, что этот кейс будут пытаться использовать и для снятия ограничений на импорт чугуна из РФ. В то же время Украина, как будущий член ЕС, имеет все возможности для замещения продукции российских производителей на европейском рынке", – указывает ГМК Центр.

Напомним, издание Kyiv Post написало, что тысячи европейских компаний и предпринимателей пользуются лазейками и бэкдором на российский рынок, используют третьи страны или дочерние компании, и таким образом обходят международные санкции, поэтому эти санкции должны быть усилены.

Ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС усилить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывает миллиарды на войне. Однако, путем лжи и манипуляций, Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы, которые она будет поставлять в ЕС еще четыре года. Это даст РФ возможность заработать на войне еще 8 миллиардов евро.