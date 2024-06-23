Получить сумку не так просто, продавцы самостоятельно выбирают среди покупателей.

Инвестиции можно удвоить за пять минут, приобретя сумочку Birkin в бутике Hermès, а затем перепродав ее. Но достать самую популярную в мире сумку гораздо сложнее, чем кажется, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что базовая черная кожаная Birkin 25 стоит 11 400 долларов до уплаты налогов в магазине Hermès. Покупатель может выйти и сразу же отдать ее перекупщику, такому как Privé Porter, в обмен на $23 000 наличными. Privé Porter затем продаст Birkin в Instagram или в своем магазине в Лас-Вегасе, возможно, в тот же день по цене до $32 000. И все это за сумку, производство которой, по оценкам аналитиков, стоит Hermès около 1000 долларов.

"Необычная экономика Birkin нарушила привычный баланс сил между покупателем и работником магазина. В бутике Hermès именно покупатель склоняется перед работником. Некоторые из самых богатых женщин мира принесли в магазин домашнее печенье, чтобы задобрить продавца-консультанта. Они предлагали билеты на концерты Бейонсе, поездки на Каннский кинофестиваль на частном самолете и даже конверты, набитые наличными – все ради того, чтобы получить в свои руки Birkin", – говорится в статье. Видео дня

Феномен Birkin

По словам журналистов, в этом году Birkin исполняется 40 лет, и он превращается в настоящий феномен. Носить такую сумку – значит сигнализировать, что владелец может позволить себе выложить за нее от $10 000 до $100 000. Состояние семьи основателей Hermès достигает 150 миллиардов долларов. Но богатеют не только они. Армия неофициальных дилеров по всему миру наживается на перепродаже сумочки.

Впервые Birkin появилась на полках магазинов в 1984 году, через несколько лет после того, как актриса Джейн Биркин и Жан-Луи Дюма, тогдашний исполнительный директор Hermès, встретились во время полета в Лондон. Пожаловавшись на то, что она не может найти сумочку нужного размера, они вместе набросали эскиз дизайна – на салфетке для напитков или на сумке Air France. В обмен на то, что она дала свое имя новому продукту, Hermès выплачивал Биркин ежегодное роялти.

История создания сумки является частью ее привлекательности и одной из причин, почему конкурентам было трудно повторить ее успех. Сумочка стала популярной не сразу. В начале 1990-х покупатели могли зайти в бутик Hermès и купить ее с полки. Тогда Birkins не перепродавали по цене выше первоначальной. Но что-то изменилось после финансового кризиса 2008-2009 годов. Низкие процентные ставки означали, что в обращении появилось больше денег, и они начали находить свой путь в альтернативные активы. Также стало плохим тоном носить новую "it bag" каждый сезон, когда экономика находилась в затруднительном положении. Это сыграло в пользу дизайна без логотипа, как в случае с Birkin.

Как приобрести легендарную сумку

Сейчас покупатели, которые хотят приобрести Birkin в магазине Hermès, должны пройти несколько этапов. Во-первых, им нужно установить хорошие отношения с одним из продавцов-консультантов бренда. Следующий шаг – потратить серьезные деньги на другие товары, такие как шелковые шарфы, часы и обувь, чтобы "претендовать" на сумку, как говорят коллекционеры Birkin.

Когда партия Birkins прибывает в магазин Hermès из Франции, менеджер по кожгалантерее распределяет сумочки между отдельными продавцами-консультантами, каждый из которых имеет список состоятельных клиентов, которые ждут, когда им предложат сумку. Продавец-консультант должен обосновать, кто из клиентов в этом списке заслуживает подарка от Birkin, и получить одобрение менеджера. Это создало у покупателей Hermès впечатление, что те, кто больше потратит, получит доступ к Birkins первыми.

Коллекционеры Birkin говорят, что жесткого правила нет, но большинство людей могут рассчитывать на $10 000 или более на шарфы, обувь и одежду Hermès, прежде чем им предложат базовую сумку. Чтобы получить редкую сумку, такую как Himalaya Birkin, им может потребоваться потратить $200 000 или более.

В кругах коллекционеров Биркина это называется "преспендом" или "коэффициентом затрат". Hermès никогда не говорит об этом прямо и никогда не использует эти термины. Но сторонники Birkin говорят, что продавцы-консультанты говорили им, что нужно чаще наведываться в магазин. Перекупщики говорят, что продавцы Hermès не получают комиссионных от Birkins, но они могут использовать ажиотажный спрос на сумку, чтобы продавать другие товары, за что получают вознаграждение.

Золотая жила для перекупщиков

Даже потратив десятки тысяч долларов, охотники за сумками Birkin могут не получить сумку желаемого размера или цвета. Это создает золотую возможность для перекупщиков. Hermès знает, что его иногда клиенты перепродают сумки, поэтому мелким шрифтом на чеке Birkin компания просит своих клиентов "прямо или косвенно не перепродавать продукцию Hermès, приобретенную в бутиках, с коммерческой целью".

По словам Мишель Берк, основательницы Privé Porter, рынок перепродажи стал своеобразной кнопкой "купить сейчас" для Birkins. Некоторые покупатели готовы заплатить большую премию, чтобы немедленно получить в свои руки вещь Birkin именно того цвета, который они хотят. У них может не хватить терпения на шаги, необходимые для того, чтобы получить сумку в магазине Hermès.

В прошлом перекупщики нанимали стюардесс или полированных иностранных студентов, чтобы те за определенное вознаграждение покупали сумки Birkin в магазинах Hermès по всему миру. Теперь они получают большую часть своих поставок от VIP-клиентов Hermès. Они также получают Birkin, торгуясь в WhatsApp. Если клиенты ищут размер или цвет, которого нет в наличии у одного из продавцов, они могут позвонить в групповой чат реселлеров и узнать, есть ли у кого-то такая модель.

Необычно большое количество новых товаров Hermès появляется на рынке секонд-хенда – признак того, что желание получить сумку приводит к продаже товаров, которые покупателям на самом деле не нужны. Перекупщики могут приобрести корзину для бумаг для домашнего офиса за $8 000, золотой браслет за $70 000 или диван за $140 000.

Взятки для продавцов

Коллекционеры говорят, что Hermès позволяет только две сумки в год на одного человека, но сотрудники, возможно, помогали покупателям обойти эту норму. Покупатели и торговые посредники пытались проложить себе путь с помощью взяток. Hermès имеет строгие правила относительно того, что покупатели могут, а что не могут дарить продавцам-консультантам в качестве подарков. Хорошо воспитанные охотники на Биркин дарят товары, которые можно открыто передавать в магазине и делить между сотрудниками. По данным журналистов, Hermès не любит перепродаж, но вытеснение перекупщиков повредит собственным интересам бренда

"Почему женщины и все чаще мужчины так жаждут Birkin? Одно из оправданий траты огромных сумм на сумочку заключается в том, что Birkin – это хорошая инвестиция. Но это не совсем так. Любая прибыль от перепродажи сумки, приобретенной в магазине, будет меньше, если учесть тысячи долларов, потраченных на другие товары, чтобы получить право на нее. Сумка, приобретенная у перекупщика или на аукционе Christie's, имеет ограниченный потенциал роста, поскольку в цену заложена значительная наценка. По данным Art Market Research, сумка Birkin, купленная на аукционе в 2010 году, сегодня продается примерно на 50% дороже", – пишет WSJ.

Конкурирующие роскошные бренды пытаются бросить вызов Hermès. Louis Vuitton недавно выпустил сумочку стоимостью 1 миллион долларов. Chanel за четыре года почти удвоил цену на свою классическую сумочку с клапаном, чтобы сделать ее более эксклюзивной. Но пока что господство Birkin выглядит бесспорным, заключают авторы.

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