Отмечается, что в индустрии красоты наблюдается увеличение тенденции на покупку помады.

Проблемы в экономике отражаются на всех сферах жизни человека. Экономисты используют различные индексы для оценки экономики, в том числе и так называемый индекс губной помады.

Что такое индекс губной помады

Председатель совета директоров Estee Lauder Леонард Лаудер создал индекс губной помады во время экономического спада после 11 сентября 2001 года. Он заметил, что покупка косметики, в частности помады, как правило, находится в обратной зависимости от состояния экономики, поскольку женщины заменяют более дорогие покупки более дешевыми.

Так, осенью 2001 года продажи помады в США выросли на 11%, а во времена Великой депрессии продажи косметики в целом выросли на 25%.

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В 2020 году, в разгар экономического спада, генеральный директор Estee Lauder Фабрицио Фреда заявил, что индекс помады был заменен индексом ухода за кожей, поскольку покупатели стали пользоваться масками и работать дома, но концепция осталась.

Какая ситуация сейчас на бьюти рынке

Нила Монтгомери, генеральный директором компании Overeon, в интервью изданию CNN отметила, что во времена пандемии косметология стала ориентироваться на покупку средств по уходу за собой.

"Я думаю, что это делает ее более устойчивой к более широким экономическим тенденциям. Когда люди думают о том, где сократить расходы, это скорее всего будет мода и очень дорогие дискреционные товары, а не красота", - отметила Монтгомери.

По ее словам, хотя сейчас в трендах "чистота", а большинство потребителей косметики ориентированы на активные средства, которые позволяют не обращаться к инъекционной косметологии, но яркие губы остаются.

"Мы продолжаем наблюдать за тем, как "чистые" девушки выбирают цвет. У нас есть красные губы... Мы наблюдаем, как эта тенденция растет и расширяется", - подытожила гедиректор.

Индекс Биг Мака - последние новости

Индекс Биг Мака – это экономический показатель, созданный журналом The Economist. Определяет, насколько валюта переоценена или недооценена по сравнению с долларом на основе цен на Big Mac от компании McDonald's.

Для вычисления цену бургера в разных странах конвертируют в доллары США, а затем сравнивают со стоимостью в США.

По состоянию на январь 2024 года украинская гривня недооценена по отношению к доллару на 48,4% - обменный курс должен был составлять 19,33 грн/доллар

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