С 1 сентября 2021 г. женщины должны будут подать информацию о номере записи относительно сформированного медицинского заключения в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Украинки, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования будут иметь право на оформление пособия по беременности и родам.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

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С 1 сентября 2021 г. указанные женщины должны будут подать информацию о номере записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Кроме того, о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.

Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми" право на государственную помощь в связи с беременностью и родами имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Не застрахованными в системе общеобязательного государственного социального страхования считаются женщины:

военнослужащие;

женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;

неработающие женщины или зарегистрированные в центре занятости как безработные;

аспирантки, докторантки, клинические ординаторы, студентки учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Пособие по беременности и родам предоставляется:

женщинам среди военнослужащих - в размере 100 процентов денежного обеспечения;

женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации - в размере 100 процентов среднемесячного дохода;

женщинам, зарегистрированным в центре занятости как безработные - в размере 100 процентов минимального размера пособия по безработице;

аспиранткам, докторанткам, клиническим ординаторам, студенткам учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования - в размере месячной стипендии;

• неработающим женщинам и женщинам, зарегистрированным как субъекты предпринимательской деятельности - в размере 25 процентов размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица из расчета на месяц.

Куда обратиться для получения государственного пособия по беременности и родам:

Заявление и документы принимают должностные лица исполнительного органа или центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Назначение и выплата государственной помощи семьям с детьми осуществляются органами социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту жительства заявителя.

Какие нужно предоставить документы:

заявление (по форме, утвержденной Минсоцполитики);

справка установленного образца (выдается лечебно-профилактическим учреждением).

Дополнительно:

справка с основного места службы, учебы о том, что женщина служит, учится;

справка ликвидационной комиссии об увольнении с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации;

справка из центра занятости, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная.

Условия оказания помощи:

Помощь в связи с беременностью и родами назначается, если обращение поступило не позднее чем через 6 месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родам, и выплачивается за весь период отпуска.

Какова продолжительность декретного отпуска по беременности и родам:

Отпуск в связи с беременностью и родами составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей - 70) календарных дней после родов. А женщинам, отнесенным к 1-4 категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, помощь выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 - до родов и 90 - после родов).

Декретные выплаты для мужчин:

6 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

Закон вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

7 июля 2021 года Кабинет министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам.

Автор: Елена Коваленко