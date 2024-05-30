Ситуация с нелегальным рынком сигарет в Украине может стать не контролируемой в случае дальнейшего бездействия правоохранительных органов, считает генеральный директор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

"И если не решить этот вопрос и не найти эффективных путей борьбы с таким явлением, то нелегальный рынок, который за полгода достиг рекордного максимума 25%, в случае дальнейшего бездействия правоохранительных органов может превысить отметку 40-50%. Тогда ситуация может стать неконтролируемой", - сказал он в интервью NV.ua.

По его словам, от этого пострадают и государственный бюджет, и легальные компании.

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Он добавил со ссылкой на данные "Кантар Украина", что доля нелегального рынка сигарет увеличилась за менее чем пять последних лет с 7% до рекордных 25,7%. При этом треть нелегальных сигарет - это подделки международных брендов.

"То есть, кроме больших финансовых потерь, страдает еще и имидж наших брендов, поэтому наш главный приоритет - защитить их от подделки", - добавил Максим Барабаш.

По его оценкам, из-за отсутствия эффективной борьбы с нелегальным рынком акциз растет на 20%, а поступления в бюджет - только на 8-10%.

"То есть половина ожидаемого эффекта от повышения акцизов потеряна. Это происходит потому, что часть легального рынка перетекает в нелегальный, а правоохранительные органы продолжают демонстрировать бездействие по борьбе с теневой экономикой", - отметил генеральный директор "Филип Моррис Украина".