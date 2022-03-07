Курс рубля катастрофически упал

Российские олигархи из-за войны с Украиной теряют миллиарды долларов. Курс рубля катастрофически упал.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Больше всего пострадали Вагит Алекперов и Алексей Мордашов

"С начала войны в Украине больше всего потерял Вагит Алекперов ("Лукойл") – $10,5 млрд, что составляет 54,4% от всего его состояния. Алексей Мордашов ("Северсталь") потерял $5,6 млрд. Член клана Путина Геннадий Тимченко (Volga Group) потерял $4,6 млрд. Самый богатый человек России Владимир Потанин ("Норникель") потерял $4,5 млрд. По $2 млрд потеряли Михаил Фридман ("Альфа-Банк") и Роман Абрамович (Millhouse LLC)", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что курс рубля катастрофически упал, а из-за санкций не хватает продуктов и лекарств.

"Отсутствие валюты для обслуживания внешнего долга заставило российские власти перейти на выплаты долгов кредиторам из "недружественных РФ стран" рублями. Это противоречит требованиям международной банковской системы и означает дефолт России и исключение ее из международной финансовой системы", – объяснили в Центре.

Как ранее сообщал УНИАН, Олег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман не поддерживают решение Владимира Путина воевать с Украиной.

"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - заявил Тиньков.

В свою очередь в Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

После начала полномасштабной войны России против Украины курс рубля рухнул. В понедельник, 7 марта, он обновил исторический минимум – 140 за доллар. Стоимость евро превысила 150 рублей.

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