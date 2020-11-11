За период арестов штат сотрудников ПАО "Мотор Сич" был сокращен почти на 8000 человек.

Шевченковский районный суд Киева назначил на 7 декабря очередное рассмотрение по существу дела о снятии четырех арестов с акций компаний-акционеров ПАО "Мотор Сич".

Как сообщили "РБК-Украина" адвокаты, представляющие интересы инвесторов ПАО "Мотор Сич", на заседании во вторник судья удовлетворил ходатайство по обеспечению онлайн-трансляции.

Как известно, на предварительное судебное заседание не явился прокурор, поэтому рассмотрение ходатайства было перенесено на вторник, 10 ноября.

"Мы хотим обратить внимание суда, что несмотря на то, что арест - это временная мера, они наложены уже более трех лет, поэтому акционеры настаивают и будут настаивать на отмене арестов для скорейшего прекращения увольнения сотрудников, хищений на заводе и привлечения новых инвестиций", - отмечают адвокаты.

Юристы отмечают, что каждый день сохранение ареста приводит к значительным убыткам, в частности увольнение в среднем 4-х сотрудников (за период с 2018 года по 2020 гг. штат сотрудников ПАО "Мотор Сич" был сокращен на 4 536 человек). Также речь идет о краже, по меньшей мере, 1,2 млн грн. и увеличении убытков акционеров на 59 617 грн.

"Наш клиент приобрел абсолютно законным образом права на эти акции, но длительное время не может использовать свои корпоративные права. Это вопиющая ситуация для нашей страны, потому что этим мы демонстрируем всему миру свое истинное отношение к иностранным инвесторам", - добавляет адвокат Максименко.

Юристы подчеркивают, что в последнее время представители государственных органов молчат по поводу этой ситуации, в связи с чем готовится ходатайство о вызове в суд всех заинтересованных представителей государственных органов.

Ранее адвокаты предприятия заявляли, что государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит "действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу". Юристы также отмечают, что запреты по акциям ухудшают финансовое положение ПАО "Мотор Сич": объем производства компании сократился в разы, технологии стремительно устаревают, рынков сбыта нет.

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Автор: УНИАН