Украинский парламент сегодня внес изменения в Налоговый кодекс.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает дополнительные налоговые льготы для бизнеса и упрощение таможенных процедур во время военного и чрезвычайного положения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства на период военного положения" №7190 проголосовали 353 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как говорится в пояснительной записке, законом совершенствуются положения относительно обложения налогом на доходы физических лиц собственно выращенной сельскохозяйственной продукции и освобождения от уплаты НДС плательщиков единого налога третьей группы на особых условиях.

Продлевается с трех до шести месяцев период, в течение которого налогоплательщики, не имевшие возможности подать налоговую отчетность, должны исполнить обязанность по полной подаче отчетности по истечении особого периода.

Кроме этого, предусматривается освобождение от обложения ввозной пошлиной товаров, которые ввозятся на территорию Украины в режиме импорта, и освобождение от НДС операций по ввозу товаров на таможенную территорию Украины плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп, которые уплачивают налог по ставке 2%. При этом предусматривается упрощение процедур таможенного оформления таких товаров.

За 2021 и 2022 налоговые (отчетные) годы не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, и за объекты жилой недвижимости, которая стала непригодной для проживания в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации.

Полностью освобожден от налогообложения ввоз транспортных средств гражданами.

Освобожден от акцизного налога и НДС ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы.

Определены особенности функционирования таможенных органов на период военного времени.

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