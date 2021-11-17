По словам экс-депутата, причиной могла стать приватизация завода "Большевик".

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко уходит в отставку.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Сергей Лещенко.

По его словам, причиной якобы стала "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

"Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко уходит в отставку. Причина - скандальная приватизация завода "Большевик", прошедшая под одного участника. На мое сообщение об отставке Сенниченко не ответил", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 27 октября Фонд государственного имущества продал 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") в Киеве на аукционе за 1,43 млрд грн. Во время торгов участники, которых было трое, сделали всего два шага.

Победителем аукциона стало общество с ограниченной ответственностью "Дженерал комерс".

По информации СМИ, ООО "Дженерал Комерс" зарегистрировано в Киеве, уставный капитал составляет 4 тыс. грн. По данным YouControl, компания занимается неспециализированной оптовой торговлей. Она якобы связана с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Дмитрий Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества 19 сентября 2019 года.

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Автор: Дмитрий Шварц