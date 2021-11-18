Он уже зарегистрировал свое заявление об увольнении в Верховной Раде.

Дмитрий Сенниченко написал заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию, а не якобы из-за неудачной приватизации завода "Большевик".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время сегодняшней пресс-конференции.

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"Подготовка и продажа завода "Большевик" были осуществлены на максимально высоком уровне раскрытия информации и маркетирования. Нет, не связана. Отставка – это мое личное желание и мои планы", - сказал Сенниченко.

По его словам, после подачи заявления об увольнении он встретился с президентом Владимиром Зеленским, которому объяснил свою мотивацию.

"Он одобрительно оценил все реформы, которые мы делали до этого, и он всегда поддерживал. Многие вещи, которые я не мог пробить в Верховной Раде или в правительстве с постоянной сменой министров экономики, удавалось решить только президенту Украины. Мы хорошо пообщались, и я имею поддержку и благодарность", - сказал он.

Также Сенниченко встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

По словам главы Фонда госимущества, он уже зарегистрировал свое заявление об увольнении в Верховной Раде, ведь именно народные депутаты должны принимать это решение.

"Когда будет голосование, я не знаю", - сказал он, добавив, что пока будет работать главой Фонда госимущества.

Увольнение Сенниченко:

Дмитрий Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества 19 сентября 2019 года.

17 ноября 2021 года экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что причиной увольнения Сенниченко стала недавняя "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

Автор: Дмитрий Шварц