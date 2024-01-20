Страны Евросоюза продлили для украинцев срок защиты до 2025 года, который предоставляет им доступ к легальному трудоустройству.

Статус временной защиты в ЕС по состоянию на конец ноября 2023 года получили 4,27 млн граждан Украины по данным Евростата в январе. Страны Евросоюза продлили для украинцев срок защиты до 2025 года, который предоставляет им доступ к легальному трудоустройству.

Эксперты миграционной платформы EWL проанализировали процедуры легализации и трудоустройства для работы в Германии, Литве, Чехии, Румынии, Польше и Нидерландах – наиболее популярных направлениях как для сезонных работ, так и для пребывания беженцев.

Германия

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Украинцы, приезжающие в Германию, оформляют разрешение на временное проживание "Aufenthaltstitel" на основании §24 Закона о правовом статусе иностранцев. Трудоустроиться в стране можно после получения этого разрешения.

Хотя посольство Германии в Украине информирует на своем сайте о возможности оформить немецкие визы для граждан Украины в зарубежных представительствах Германии, которые находятся в странах-соседях Украины, но практика показывает, что это не касается работников без квалификаций.

Румыния

Каждый гражданин Украины может получить статус временной защиты в Румынии независимо от того, находился ли он на момент начала полномасштабной войны в Украине. В отличие от многих стран ЕС Румыния не отказывает во временной защите, если человек уже пользовался пристанищем в другой стране ЕС или имеет визы или виды на жительство в других европейских странах.

Временная защита дает право украинцам работать без дополнительных разрешений, а также право остаться на один год в стране с возможностью продления срока.

Польша

В Польше еще не приняли решение о продлении срока пребывания граждан Украины после 4 марта 2024 года. Процедура трудоустройства остается без изменений до этой даты. Граждане Украины, которые легально въехали в Польшу с 24 февраля 2022 года и имеют временную защиту, могут работать без получения разрешений на работу иностранца.

Сейчас в Польше также могут легально находиться и работать украинцы, если последний день их легального пребывания в Польше приходится на период с 24.02.2024 независимо от того, имеют ли они PESEL UKR до 04.03.2024.

Чехия

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии имеют свободный доступ к рынку труда. На него могут претендовать граждане Украины, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 года и выехали из Украины после полномасштабного вторжения. В качестве подтверждения нужен штамп в паспорте о пересечении границы после 24.02.2022 года.

Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, которые уже получали временную защиту в другой европейской стране.

Возможности трудоустройства по биометрическому паспорту в Чехии нет. Фактически, работать сейчас в Чехии имеют возможность украинцы, которые имеют временную защиту в этой стране и те, кто впервые после полномасштабного вторжения из Украины приехали в ЕС и впервые получают временную защиту именно Чехии.

Литва

Статус временной защиты в Литве могут получить граждане Украины, которые впервые приехали в Литву в связи с началом военных действий на территории Украины (после 24.02.2022 года). Важным нюансом является то, что такой статус может получить гражданин Украины, который проживал на момент полномасштабного вторжения в Украине и не имеет статуса временной защиты и актуального вида на жительство или виз в других странах ЕС. Но есть альтернативный вариант– получение вида на жительство в Литве по гуманитарным причинам. Ее может получить украинец, который не находился на начало полномасштабной агрессии на родине, но не может вернуться домой. При подаче документов гражданин Украины должен указать, почему не может вернуться на территорию своего государства. Важно при этом не иметь разрешений на проживание, виз и статуса временной охраны в других странах ЕС.

Наличие статуса временной защиты или вида открывает для граждан Украины свободный доступ к литовскому рынку труда.

Нидерланды

Статус временной охраны в Нидерландах могут получить граждане Украины, покинувшие Украину после 26 ноября 2021 года и не имевшие на 22 февраля 2022 года открытых виз на вид на жительство. Также те украинцы, которые выехали перед 27 ноября 2021 года и все это время легально проживали в Нидерландах, что могут подтвердить документально.

После получения BSN (идентификационный номер, как PESEL в Польше) и голландской временной защиты (наклейка в паспорт от IND - Службы иммиграции и натурализации Нидерландов) украинцы имеют свободный доступ к рынку труда и могут трудоустроиться без дополнительных разрешений.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

В январе сообщалось, что правительство Шотландии заявило местным властям, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не будет продолжаться. В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев, теперь этого финансирования не будет.

В 2023 году почти половина украинских беженцев задекларировала свой заработок в меньше чем 3 тысячи злотых - 28 тысяч гривень. Об этом говорится в отчете Национального банка Польши (НБП).

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