Рабинович требует ввести уголовную ответственность за начисление нищенских пенсий
Соответствующий законопроект Вадим Рабинович направил в Верховную Раду. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Подумайте сами: установленный прожиточный минимум почти в два раза больше минимальной пенсии! Правительство заранее знает, что люди на такую пенсию выжить не смогут, но идет на это сознательно, убивая людей или обрекая их на голодное еле-еле выживание…» – заявил народный депутат.
Парламентарий также подчеркнул, что поданный ним законопроект содержит требование к правительству инициировать положенную по закону индексацию пенсий и социальных выплат.
«Поэтому ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ будет требовать внесения этого закона в первоочередные для рассмотрения в Верховной Раде!» – резюмировал Вадим Рабинович.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram