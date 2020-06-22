Рабинович требует ввести уголовную ответственность за начисление нищенских пенсий

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде Украины ввести уголовную ответственность за начисление чиновниками пенсий, которые практически вдвое ниже прожиточного минимума и обрекают украинских пенсионеров на верную смерть.

Соответствующий законопроект Вадим Рабинович направил в Верховную Раду. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Подумайте сами: установленный прожиточный минимум почти в два раза больше минимальной пенсии! Правительство заранее знает, что люди на такую пенсию выжить не смогут, но идет на это сознательно, убивая людей или обрекая их на голодное еле-еле выживание…» – заявил народный депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что поданный ним законопроект содержит требование к правительству инициировать положенную по закону индексацию пенсий и социальных выплат.

«Поэтому ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ будет требовать внесения этого закона в первоочередные для рассмотрения в Верховной Раде!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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