Заведение заняло 34 место в рейтинге.

Киевский ресторан итальянской кухни Positano попал в список лучших пиццерий Европы 2020 года.

Читайте такжеForbes назвал самые дорогие бренды мираКак сообщает Village Украина полный список из 50 пиццерий стал известен во время торжественной церемонии награждения во вторник, 8 сентября.

Ресторан Positano, который входит в состав Fozzy Group, в перечне занял 34 место. Как известно, кухню заведения возглавляет бренд-шеф сети Сильпо Марко Черветти. Он разработал меню для ресторана вместе с пицайоло Энцо Коччо из Неаполя.

Первое место в списке Лучших пиццерий Европы заняла пиццерия 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria в Лондоне, второе – ресторан Via Toledo Enopizzeria в Вене, третье – пиццерия Bijou в Париже.

Рейтинг лучших пиццерий Европы: что известно

Рейтинг составляют на основе оценок инспекторов гида, посещающих пиццерии в Италии и в глобальном измерении.

Основные критерии оценки:

качество пиццы,

сервис,

интерьер,

обслуживание,

барная и винная карты.

Аутентичность пиццерии во внимание не принимают, однако учитывают использование локальных и сезонных ингредиентов.

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Автор: Катерина Шварц