У президента Байдена могут согласиться приостановить паузу в экспорте СПГ, о чем ранее говорил Джонсон.

Американские чиновники готовы прекратить паузу, объявленную президентом Джо Байденом относительно одобрения экспорта сжиженного природного газа, чтобы добиться принятия пакета помощи Украине в Конгрессе. Однако они хотят дождаться полного рассмотрения предложения, прежде чем принимать какие-либо решения, пишет Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме.

Отмечается, что Байден в конце января приостановил одобрение текущих и будущих заявок на экспорт СПГ после протестов против бурного развития отрасли со стороны активистов, обеспокоенных ее влиянием на изменение климата.

Спикер Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Джонсон 31 марта предположил, что отмена президентом паузы в вопросе одобрения экспорта СПГ может облегчить для его партии поддержку нового пакета помощи Украине в борьбе с Россией.

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По словам журналистов, отмена паузы может быть приемлемой, чтобы продвинуть помощь Украине, отчасти из-за того, что остановка не имеет никакого влияния на ближайший экспорт СПГ, считают источники в Белом доме. Жесткие консерваторы в Палате представителей, вероятно, будут ждать от Джонсона большего, чтобы утолить свой гнев относительно возможного голосования по Украине, что усложнит любые переговоры.

Представитель Белого дома заявил, что сообщение Reuters "не соответствует действительности" и повторил публичную позицию администрации, что президент хочет, чтобы республиканцы приняли двухпартийное соглашение о национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов, которое уже прошло через Сенат США.

"Президент поддерживает паузу в ожидании дополнительных согласований лицензий на экспорт СПГ для оценки экономического и климатического воздействия на потребителей и общества", – сказала пресс-секретарь.

Стоит отметить, что Россия была крупным поставщиком нефти и газа в Европу, но после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года Европа все чаще покупает американский СПГ. В прошлом году США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ, и ожидается, что мощности по поставкам удвоятся к концу десятилетия по уже утвержденным проектам.

"Я не думаю, что Белому дому так трудно уступить в этом вопросе, как кажется, потому что они могут сказать специалистам по климату, что по сути ничего не изменилось: "Мы не одобрили новые экспортные проекты, мы не изменили программу", – отметил источник в отрасли, знакомый с ходом дискуссии.

Давление республиканцев

Джонсон, чья партия имеет одно из самых маленьких большинств в Палате представителей в истории, находится под давлением ультраправого крыла своей партии, которое выступает против помощи Украине, и пока что блокирует голосование.

Спикер также является близким союзником бывшего президента-республиканца Дональда Трампа, который предложил, чтобы любая помощь Украине предоставлялась в виде кредитов, а не грантов.

Отмена паузы по СПГ могла бы ослабить это давление, апеллируя к республиканцам из энергодобывающих штатов. Некоторые демократы в Сенате США из газодобывающих штатов также выразили обеспокоенность по поводу паузы по экспорту газа, указывают авторы.

Прекращение паузы является одним из нескольких предложений, которые Джонсон предложил добавить в новую версию законопроекта. Он также рассматривает возможность включения "Закона о РЕПО", который поможет создать условия для конфискации российских активов США и передачи их Украине для восстановления.

Помощь США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон придумал новую схему, которая убедит республиканцев проголосовать за предоставление американской военной помощи Украине. На этот раз он хочет связать этот вопрос с отменой запрета на экспорт природного газа из США, введенного администрацией Джо Байдена.

Ранее УНИАН писал, что демократы возмущаются новыми идеями Майка Джонсона в ходе дебатов вокруг помощи Украине.

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