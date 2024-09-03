Покупаешь украинское и выигрываешь с ПУМБ 1 млн грн. Банк усиливает государственную программу 'Национальный Кэшбэк'

ПУМБ — крупнейший украинский банк с частным капиталом присоединился к государственной программе "Национальный кешбэк". Банк одним из первых поддержал проект под патронатом Минэкономики и стал партнером программы. Более того, ПУМБ усилил инициативу розыгрышем 700 призов по 1000 грн и 3 зарядных станций среди своих клиентов — участников программы. Главный победитель получит от банка 1 000 000 гривен!

В основе государственной программы "Национальный кешбэк" лежит идея поддержки граждан и украинского бизнеса. Программа будет реализована через покупку товаров украинского производства с возвратом клиенту 10% кешбэка от государства на специальную карту "Кешбэк "Сделано в Украине", открытую в банках-партнерах программы. Эти средства можно будет потратить на определенный программой перечень услуг.

"Мы одними из первых присоединились к этой важной государственной программе. Кешбэк от ПУМБ и ранее был одним из наших конкурентных преимуществ, а благодаря участию в программе "Национальный кешбэк" наша экосистема кешбэков станет едва ли не самой выгодной на банковском рынке. Также благодаря удобству нашего приложения — ПУМБ Online, регистрация в программе происходит всего лишь в несколько кликов. Всё понятно на интуитивном уровне. Будем рады видеть как можно больше новых клиентов, которые присоединятся к программе через ПУМБ Online и убедятся в выгодности и финансовых преимуществах нашего банка", — подчеркивает Дмитрий Полищук, заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу. Начисление кешбэка для потребителей начинается с 2 сентября. Первый этап программы пройдет с сентября по декабрь 2024 года. Минимальный месячный кешбэк по программе составит 2 грн, максимальный — 3000 грн. Зачисление средств на карту за расходы текущего месяца будет происходить до 20 числа следующего месяца.

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Какие товары можно покупать для участия в программе "Национальный кешбэк": Потребительские товары украинского производства, которые внесены производителями — участниками программы в перечень товаров, участвующих в программе, за исключением подакцизных товаров. Также украинское вино без содержания спирта, медовые напитки, лекарства украинского производства и другие категории, указанные в приложении к Постановлению КМУ.

На что можно потратить полученный кешбэк от государства?

Кешбэк можно будет потратить на обучение, лечение, спортивные учреждения, кино, развлечения, заведения общественного питания, юридическую помощь и т.д. Кроме того, можно будет оплатить коммунальные платежи, купить билеты, пополнить мобильный счет или оплатить другие услуги, указанные в приложении к постановлению. Оплата указанных услуг должна быть исключительно в безналичной форме.

Какие преимущества вы получите, присоединившись к программе через приложение ПУМБ Online:

Кроме 10% кешбэка от государства, с ПУМБ клиенты, которые зарегистрируются в программе и выполнят условия акции*, получат возможность выиграть мега приз в размере 1 000 000 гривен. А также будет 700 призов по 1 000 гривен и уже с сентября стартует розыгрыш 3 мощных зарядных станций Bluetti AC200MAX. Когда покупаешь украинское — все в плюсе! А вместе с ПУМБ этих плюсов становится гораздо больше.

Как принять участие в программе "Национальный кешбэк" с ПУМБ — читайте здесь.

*Официальные правила Акции розыгрыша 1 млн грн и 700 призов по 1000 грн от ПУМБ читайте на сайте банка в разделе "Акции для постоянных клиентов".