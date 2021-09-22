Он отмечает, что законопроекты, которые планируется рассмотреть на этом заседании, "не имеют никакого юридического смысла".

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев называет "политиканством" внеочередное заседание Верховной Рады Украины относительно деятельности ФОПов – физических лиц-предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в комментарии журналистам.

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"Внеочередное заседание по ФОПам является чистой даже не политикой, а политиканством тех подонков и жуликов, которые будоражат народ, которые пытаются построить свою политическую карьеру на собственной лжи и раскачивают этот вопрос в обществе", - сказал Гетманцев.

По его словам, законопроекты, которые планируется рассмотреть на этом заседании, "не имеют никакого юридического смысла". "Они вносят изменения в статьи, которые уже не действуют", - отметил депутат.

Внеочередное заседание парламента:

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16:00.

На повестке дня - четыре законопроекта, которые касаются вопросов налогообложения и фискальной политики.

Среди них два проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и Налоговый кодекс по отмене норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

Также в повестке дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изменения подхода к определению объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенного учета доходов физических лиц - предпринимателей.

Автор: Таня Поляковская