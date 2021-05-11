Шмыгаль отметил, что ЕС планирует представить проект паспорта в июне.

Украина готова ввести любую модель паспорта вакцинации, которая будет признана в Европе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Мы готовы ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе, – цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая на сегодня действует во всем мире. Все люди, получившие вакцину, зарегистрированы в электронной системе eHealth. Поэтому, технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме», - заявил Шмыгаль.

Говоря о сроках введения в Украине ковидного паспорта, Шмыгаль отметил, что ЕС планирует представить проект паспорта в июне.

«ЕС обещает в июне дать модель этого паспорта вакцинации. Там очень сложная дискуссия по недискриминации, стоит вопрос – это ограничение, или это разрешение. Мы склоняемся к тому, что это то, что дает разрешение, а не ограничивает кого-то», - заявил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, наличие ковидного паспорта даст украинцам дополнительные бонусы.

«Это возможность путешествовать, работать… Особенно это касается курортных городов. Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме. Это один из возможных бонусов. Мы хотим такие вещи попробовать, что-то в пилотном режиме пройти. Есть уже такие инициативы от местных властей и общин. Мы будем двигаться в этом направлении», - отметил Шмыгаль.

Паспорт вакцинации в Украине: детали

29 марта президент Владимир Зеленский отметил необходимость разработки в Украине паспортов вакцинации, в которых будут данные о прививках от COVID-19.

В тот же день министр здравоохранения Степанов заявил, что проект "паспорта вакцинации" от COVID-19 для украинцев находится на финальной стадии разработки.

В ЕС разрабатывают "цифровые зеленые сертификаты" (Digital Green Certificate) единого образца для содействия безопасному свободному перемещению граждан в пределах ЕС в период пандемии. Планируется, что в сертификатах будет указана фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательном тесте или выздоровлении после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отечественные ковидные сертификаты позволят украинцам путешествовать по миру без каких-либо ограничений.

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Автор: Елена Коваленко