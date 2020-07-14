Каждая вторая немецкая компания после карантина сохранит возможность работать удаленно

Для многих компаний такое приспособление требовало значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру

Более половины немецких компаний хотят оставить для своих работников возможность дистанционной работы и после завершения эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса бизнеса от Ifo Institute.

54% компаний, принявших участие в опросе, после завершения эпидемии планируют чаще использовать дистанционную работу, чем раньше.

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75% участников опроса ответили, что в последние месяцы рекомендовали своим работникам работать из дома.

"Для многих компаний такое приспособление требовало значительных инвестиций в цифровую инфраструктуру и новые коммуникационные технологии. Поэтому очень вероятно, что эта реорганизация работы не будет полностью отменена", - отмечает соавтор исследования Оливер Фальк.

До эпидемии коронавируса практика удаленной работы в Германии была не особо распространенной.

Хотя около 56% работников по характеру своей занятости могли бы временно работать не из офиса, только половина из них иногда работали дистанционно.

В то же время, отмечают авторы исследования, полный переход на дистанционную работу остается маловероятным. Скорее всего, компании применят гибридную модель, которая будет балансировать работу из офиса и из дома.

В исследовании также указывают на корреляцию между возможностью дистанционной работы и уровнем квалификации и дохода работников: те, кто имеет более низкую квалификацию и доходы, с меньшей вероятностью могут работать из дома.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2020 года Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позднее продлил его до 24 апреля.

В апреле 2020 года стало известно о том, что после карантина, введенного в Украине из-за распространения коронавируса, до 30% сотрудников в сфере недвижимости останутся работать удаленно.

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