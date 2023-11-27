Ранее услуга компенсации за уничтоженное жилье была доступна только единоличным владельцам.

С сегодняшнего дня, 27 ноября, украинцы, которые имели жилье в общей собственности могут подавать на компенсацию за уничтоженное жилье по программе "єВідновлення".

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook, для этого в приложении "Дия" необходимо вместе подать одно совместное заявление или несколько отдельно. Ранее эта услуга была доступна только единоличным владельцам.

"После этого комиссия органа местного самоуправления проработает сообщение и определит сумму компенсации для каждого совладельца в соответствии с его долей в собственности. Соответственно, у каждого будет и свой жилищный сертификат", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сертификат можно будет использовать, чтобы самостоятельно приобрести новую квартиру или дом или объединить сертификаты с другими совладельцами, чтобы вместе приобрести новое совместное жилье.

В ведомстве отмечают, чтобы воспользоваться жилищным сертификатом, нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости с согласия всех совладельцев. Но делать это необходимо исключительно после того, как каждый из совладельцев получит свой сертификат.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что уже более 6 тысяч украинцев подали заявления о разрушенном имуществе, для получения компенсации по программе "єВідновлення" и приобретения новой квартиры или дома. Из них 827 человек уже имеют сгенерированные сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Программа "єВідновлення" - последние новости

В мае 2023 года стартовала программа "єВідновлення", которая дает гражданам возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья.

С августа стартовал второй этап программы "єВідновлення". Да, украинцы получили возможность подать заявление на получение компенсации за полностью разрушенное жилье.

5 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 20 тысяч украинских семей уже получили средства на ремонт именно поврежденного жилья. Средняя выплата составляет 78 тыс. грн.

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