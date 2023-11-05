Пока выплаты осуществляются только на ремонт поврежденного жилья, но вот-вот должны начаться выплаты тем, кто остался совсем без дома.

Более 20 тысяч украинских семей уже получили средства на ремонт поврежденного жилья по программе єВідновлення, средняя выплата составляет 78 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Фейсбуке.

Также он сообщил, что государство получило от граждан почти 5 тысяч обращений относительно компенсаций за уничтоженное жилье (не следует путать с поврежденным жильем). По его словам, в приложении "Дія" уже сгенерировано более 300 сертификатов.

"На эти сертификаты в этом году выделили из бюджета 2,5 млрд грн. на этой неделе урегулировали некоторые вопросы по этой программе, что позволит людям начать пользоваться сертификатами за уничтоженное жилье уже в ближайшее время", – отметил глава правительства.

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Кроме того, Шмыгаль рассказал о восстановлении учреждений социальной инфраструктуры, разрушенных или поврежденных россиянами. В частности, с начала вторжения россияне повредили 1455 медицинских учреждений, 190 полностью разрушили: 411 из них восстановлены полностью, еще 412 – частично. Также удалось отстроить более 500 образовательных учреждений.

Программа "єВідновлення"

Как писал УНИАН, 10 мая в приложении "Дия" появилась возможность подавать заявки на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення". На первом этапе помощь могли получить те, чье жилье нуждается лишь в относительно незначительном ремонте.

1 августа стартовал второй этап программы – украинцы получили возможность подать заявление на получение компенсации за полностью разрушенное жилье. Пока речь идет о выдаче сертификатов на приобретение готового жилья на первичном или вторичном рынке. Тем, кто хочет отстроить свой дом на собственной земле, советуют пока подождать.

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