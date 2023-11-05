Более 20 тысяч украинских семей уже получили средства на ремонт поврежденного жилья по программе єВідновлення, средняя выплата составляет 78 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Фейсбуке.
Также он сообщил, что государство получило от граждан почти 5 тысяч обращений относительно компенсаций за уничтоженное жилье (не следует путать с поврежденным жильем). По его словам, в приложении "Дія" уже сгенерировано более 300 сертификатов.
"На эти сертификаты в этом году выделили из бюджета 2,5 млрд грн. на этой неделе урегулировали некоторые вопросы по этой программе, что позволит людям начать пользоваться сертификатами за уничтоженное жилье уже в ближайшее время", – отметил глава правительства.
Кроме того, Шмыгаль рассказал о восстановлении учреждений социальной инфраструктуры, разрушенных или поврежденных россиянами. В частности, с начала вторжения россияне повредили 1455 медицинских учреждений, 190 полностью разрушили: 411 из них восстановлены полностью, еще 412 – частично. Также удалось отстроить более 500 образовательных учреждений.
Программа "єВідновлення"
Как писал УНИАН, 10 мая в приложении "Дия" появилась возможность подавать заявки на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення". На первом этапе помощь могли получить те, чье жилье нуждается лишь в относительно незначительном ремонте.
1 августа стартовал второй этап программы – украинцы получили возможность подать заявление на получение компенсации за полностью разрушенное жилье. Пока речь идет о выдаче сертификатов на приобретение готового жилья на первичном или вторичном рынке. Тем, кто хочет отстроить свой дом на собственной земле, советуют пока подождать.