Среди основных задач министерства - обеспечение формирования и реализация государственной политики.

Кабинет министров утвердил основные задачи деятельности недавно созданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, исключив при этом их из перечня задач других центральных органов исполнительной власти.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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Решение было принято на внеочередном заседании правительства.

«Минстратегпром определяется главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который формирует и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности», - написал Мокан.

Основная задача

Среди основных задач министерства - обеспечение формирования и реализация государственной политики в указанных выше отраслях, а также в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности, связанной с продвижением товаров стратегических отраслей промышленности.

Помимо этого, задачей указывается формирование и реализация государственной политики относительно европейской интеграции в выполнении Украиной обязательств по международным договорам Украины в переговорах, направленных на обеспечение развития договорных отношений с ЕС в пределах полномочий министерства.

Хронология событий

6 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Автор: Дмитрий Шварц