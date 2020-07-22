В Украине появилось новое министерство

На прошлой неделе Верховная Рада назначила Олега Уруского главой данного министерства

Кабинет министров Украины создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду.

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Какова цель

«Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сфере стратегических отраслей промышленности», - отметил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам принятие этого постановления позволит обеспечить устойчивое развитие стратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, развитие регионов, позитивную рыночную среду.

Назначение Уруского

10 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в парламент проект постановления о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера, однако 13 июля этот документ был отозван.

16 июля Верховная Рада поддержала постановление №3842 о назначении Олега Урускоговице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кто такой Уруский

Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники. Академик Международной академии аэронавтики.

Родился в городе Чортков Тернопольской области 13 апреля 1963 года. В 1985 году закончил Киевское высшее военное авиационно-инженерное училище.

В 1993-1996 годах работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины.

В 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003-м занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины.

В 2005-2006 годах Уруский был первым заместителем министра промышленной политики Владимира Шандры.

В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины. В апреле 2020 года Уруский стал директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные услуги, разрабатывает программное обеспечение для предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина — компания Boeing. Прогрестехгруп (Progresstechgroup) — международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Холдинг управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

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