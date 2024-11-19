Президент подчеркнул важность принципа честности в отношениях между государством и бизнесом.

Президент Владимир Зеленский представил три основных пункта новой экономической политики государства, по которым определяется максимальная поддержка украинского предпринимательства, безопасность ведения бизнеса и честные отношения между государством и бизнесом. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

"Несмотря на все сложности войны, украинская экономика сохраняет базовую устойчивость. И требует новой экономической политики нашего государства. Политики, которая будет базироваться на нескольких ключевых вещах", - сказал президент.

По его словам, первым пунктом будет максимальная поддержка украинского предпринимательства, локализация и производства именно в Украине, необходимо расширение доступа украинских производителей к рынку публичных закупок.

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"Все, что можно производить в Украине, должно производиться в Украине. При всем уважении к партнерам, закупаться нужно прежде всего у украинского производителя", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул важность внедрения действенного страхования военных рисков, последовательного регулирования защиты свободы предпринимательства и постепенное уменьшение доли перераспределения ВВП государством.

Также важным принципом будет безопасность ведения бизнеса и снижение давления на бизнес от всех государственных институтов, которые контролируют деятельность других, а не сами создают добавленную стоимость.

Третий пункт - честность в отношениях между государством и бизнесом. Президент подчеркнул важность детенизации экономики и легальной занятости. По его словам, этого нужно достигать не силовыми мерами, а через создание соответствующих стимулов и построение доверия между бизнесом и государством.

Зеленский подчеркнул, что именно такая экономическая политика может привести Украину к устойчивому экономическому росту, достаточного уровня обеспеченности оборонных потребностей Украины и сохранения человеческого капитала благодаря тому, что украинцы смогут реализовывать в Украине себя и свои стремления.

"Без сильной экономики этого просто не будет. А сильной экономики не будет без уважения к предпринимательству и предпринимателям. Поэтому фактически речь идет не просто о решении по экономике. Речь идет о решении относительно будущего", - добавил президент.

Владимир Зеленский - последние заявления

19 ноября президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде Украины, рассказал, что в Украине изменят систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, не достигших мобилизационного возраста.

Во время выступления президент также заявил, что никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны.

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