Президент заявил, когда украинцы проведут "справедливые выборы".

Никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября во время выступления в Верховной Раде.

"Мы все знаем, что Конституция Украины не позволит проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины. Но у нас в Украине есть некоторые люди, которые изголодались по этому настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради него. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях", - сказал он.

Зеленский добавил, что это губительно для Украины: "Украина сначала требует справедливого мира, а потом украинцы проведут справедливые выборы".

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Кроме того, президент призвал к "информационной консолидации":

"Мы все должны объединено защищать настоящую реальность, нам нужна информационная консолидация. Всех, кто ценит свободу слова. Всех, кто понимает, как много сейчас технологический прогресс изменяет. Всех, кто видит, какие ресурсы Россия тратит для того, чтобы сломать нас и мир своей ежедневной дезинформацией".

По его словам, в первую очередь информационная консолидация обеспечит "эмоциональную стойкость Украины".

Выборы в Украине могут состояться уже в мае 2025 года - что сообщалось

Напомним, на днях издание The Economist сообщило, что выборы в Украине могут состояться уже в 2025 году. При этом указывалось, что самая ранняя дата - 25 мая.

"Сейчас на устах киевских политиков две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов, которая обсуждается", - говорилось в статье.

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