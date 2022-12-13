При этом граждане не забывают поблагодарить защитников Украины.

Несмотря на войну большинство украинцев (61%) не планируют отказываться от новогоднего шоппинга.

"Дух новогодне-рождественского шопинга жив. 61% украинцев, несмотря ни на что, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя и будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году. Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется в пределах от 1 до 5 тыс. грн", - сообщает международная компания "Делойт" по результатам своего исследования.

Отмечается, что граждане не забывают поблагодарить украинских защитников.

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"Более 60% украинцев по крайней мере часть своего бюджета на новогодний и рождественский шопинг потратят на помощь ВСУ или тем, кто пострадал от войны, а 63% украинцев не будут покупать товары, если их производитель или продавец не покинул рынок РФ", - говорится в исследовании.

В условиях высокой неопределенности, вызванной войной, шопинг украинцев откладывается на вторую половину декабря.

"Война существенно влияет на потребительские настроения украинцев. Наше исследование показало, что, например, развитая в мире покупка онлайн пока не находит подтверждения в Украине. Однако несокрушимость украинцев, которая прослеживается и в готовности к праздничному шопингу, вдохновляет, а также помогает ритейлерам продолжать поддерживать экономический фронт", - отметил руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции компании Александр Ямпольский.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по квотированной выборке, которая соответствует социально-демографическому портрету населения Украины. В опросе приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий и АР Крым), а также украинцы, которые временно находятся за границей.

Сколько будет стоить новогодний стол 2022

Как сообщал УНИАН, по данным экономического эксперта Олега Пендзина, в декабре стоимость продовольственной корзины выросла в среднем на 38-39% по сравнению с прошлогодним показателем. В частности традиционный новогодний салат "Оливье" подорожал примерно на столько же, как и общая продуктовая корзина - на 35-37%.

По подсчетам Института аграрной экономики, новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи (салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и др.) обойдутся на семью из четырех человек на 43,9% дороже, чем в прошлом году - около 2 тыс. 655,17 грн.

По данным от сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, в Украине цена на цитрусовые в годовом эквиваленте в среднем выросла на 74%. В декабре 2021 года килограмм этих фруктов можно было приобрести в среднем за 25,7 грн, тогда как в декабре в этом году цена составляет 61,7 грн.

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