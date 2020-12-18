Результаты аналитики были представлены на онлайн-конференции "Коррупционные риски при реализации древесины гослесхозами и пути их устранения".

Экспертная организация StateWatch назвала топ-10 коррупционных рисков, зафиксированных в отчетах Государственной аудиторской службы и Счетной палаты после проверок лесхозов в течение 2019-2020 годов.Читайте такжеКабмин ограничил вырубку леса в Карпатах

Среди них - реализация лесопродукции по заниженным ценам, без авансирования и по прямому договору без конкурсов, а также реализация по дополнительным соглашениям лесоматериалов сверх объемов, определенных договорами. Об этом сообщила StateWatch на онлайн-конференции.

Среди других коррупционных рисков:

отсутствие претензионной работы с должниками;

разница между ценами на дрова для населения и юрлиц;

сокрытие финансовой информации лесхозами;

сокрытие финансовой информации биржами;

подмена специализированных торгов общими аукционами;

подмена сорта древесины.

Так, в перечень попало Брустурянское лесоохотничье хозяйство на Закарпатье: там зафиксирована задолженность по 60 контрагентов на 6 млн грн. Она возникла из-за отгрузки лесопродукции без предварительной оплаты в размере 100%.

Кроме того, аудиторы зафиксировали риск искусственного занижения сорта древесины во время ее реализации при проверке Черниговского лесного хозяйства.

В Черновицкой области Изяславское лесное хозяйство продало предпринимателю объем древесины на 82,9% больше, чем предусмотрено условиями договора.

Заключение государственными лесхозяйствами прямых договоров без аукционов — один из ключевых инструментов злоупотреблений на рынке, заявил на пресс-конференции первый заместитель министра защиты окружающей среды Богдан Боруховский.

По его словам, мистерство уже подготовило необходимые изменения в постановление Кабмина №1178 о проведении электронных аукционов по продаже необработанной древесины, которые позволят вывести весь рынок в единую прозрачную систему аукционов "Прозорро.Продажи".

Отмечается, что это экспериментальное постановление, согласно которому 25% древесины должны продаваться через "Прозорро.Продажи".

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Автор: УНИАН